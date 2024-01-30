حركة الجهاد: لن ننخرط بأي تفاهمات دون وقف شامل لإطلاق النار

قالت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، لن ننخرط في أي تفاهمات دون ضمان وقف شامل للنار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم، إن الحركة لن تنخرط في أية تفاهمات دون أن تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وضمان إعادة الإعمار وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات "النخالة" ردا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من مبادرات تقوم بها الإدارة الأمريكية، بخصوص أسرى الاحتلال وإطلاق سراحهم.

حماس: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس وبصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع، مثمنا دور مصر وقطر لدعم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأشار هنية إلى أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات، اليوم، أن حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم.

وقال "هنية" إنه علي العالم أن يضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب، بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات، مؤكدًا أن كل هذه الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال