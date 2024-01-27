الجهاد الإسلامى: وقف تمويل الأونروا مشاركة فعلية بحرب الإبادة على غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، إن إعلان الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية، مثل كندا وفنلندا وغيرهما، عن وقف تمويل وكالة "الأونروا" هو بمثابة مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني مدعوما ببعض الحكومات الغربية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الجهاد الإسلامي، في بيان لها السبت، أن توقيت إعلان وقف التمويل، بالتزامن مع صدور مقررات محكمة العدل الدولية بارتكاب العدو حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مؤشر واضح على نية هذه الدول بمعاقبة الشعب الفلسطيني على مقاومته الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقه.

وحذرت الجهاد الإسلامي من أن المساس بوكالة "أونروا" سيكون له نتائج خطيرة في المنطقة برمتها.

وشددت على أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل بفضل صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأعلنت كل من إيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، عن تعليق مؤقت للتمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة.

فلسطين تدين حملة التحريض الإسرائيلية ضد "أونروا"

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على لسان أكثر من مسئول إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداءً مبيتًا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة من قبل إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر اليوم السبت، أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "أونروا"، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكاناتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.