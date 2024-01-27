فلسطين: التحريض الإسرائيلي على "الأونروا" مبيت

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة من قبل إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر اليوم السبت، أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

جدل حول مزاعم إسرائيل بتورط الأونروا في هجمات طوفان الأقصى

وكانت إسرائيل زعمت في وقت سابق بتورط عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت أمريكا وكندا تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأعلنت "الأونروا"، الجمعة، طرد موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في هجوم حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، في السابع من أكتوبر.

وقال المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".

فيما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوجوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات.

وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن جوتيريش "تواصل مع المفوض العام للأونروا، لازاريني، واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورِط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل".

وأعرب دوجاريك في البيان عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار، وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".

وأضاف دوجاريك أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.