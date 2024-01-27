استشهاد 5 وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال جنوب غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، أن ثلاثة شهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، الذي شهد قبل يومين جريمة بشعة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطنًا، وإصابة 105 آخرين، في قصف مجموعة مواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات.

وأشارت إلى أن ذلك جاء، فيما نُقل جثمانا شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

ولفتت إلى أنه كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمها والجرحى والمرضى والنازحين في مقرها بخان يونس، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها.

وارتكب الاحتلال خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدًا، و310 جرحى.

وحسب المصادر الطبية، ارتقى 28 شهيدًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدًا، و64797 جريحًا.

القتال مستمر في خان يونس

ويدور القتال الأعنف الآن في مناطق مزدحمة بمئات الآلاف من الأشخاص، خاصة في خان يونس، التي تدعي إسرائيل أنها المقر الرئيسي لمسلحي حماس المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر.

وواصلت إسرائيل قصفها مدينة خان يونس الرئيسية بجنوب البلاد يوم الجمعة، وأفادت عن وقوع "معارك مكثفة".

وتحولت مساحات كبيرة من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها إلى أنقاض بسبب القصف الإسرائيلي.