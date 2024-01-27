السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 5 وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال جنوب غزة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، أن ثلاثة شهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، الذي شهد قبل يومين جريمة بشعة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطنًا، وإصابة 105 آخرين، في قصف مجموعة مواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات.

وأشارت إلى أن ذلك جاء، فيما نُقل جثمانا شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

ولفتت إلى أنه كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمها والجرحى والمرضى والنازحين في مقرها بخان يونس، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها.

وارتكب الاحتلال خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدًا، و310 جرحى.

وحسب المصادر الطبية، ارتقى 28 شهيدًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدًا، و64797 جريحًا.

txt

وصول شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبى جراء قصف على خان يونس

القتال مستمر في خان يونس

ويدور القتال الأعنف الآن في مناطق مزدحمة بمئات الآلاف من الأشخاص، خاصة في خان يونس، التي تدعي إسرائيل أنها المقر الرئيسي لمسلحي حماس المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر.

وواصلت إسرائيل قصفها مدينة خان يونس الرئيسية بجنوب البلاد يوم الجمعة، وأفادت عن وقوع "معارك مكثفة".

وتحولت مساحات كبيرة من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها إلى أنقاض بسبب القصف الإسرائيلي.

txt

الهلال الأحمر الفلسطينى تستهجن حصار الاحتلال مقارها فى خان يونس لليوم السادس

مدينة غزة الاحتلال قصف شهداء وجرخى قطاع غزة خان يونس

مواد متعلقة

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

NBC: رفض إسقاط قضية "الإبادة الجماعية" ضربة مدمرة لمكانة إسرائيل وأمريكا الدولية

سوريا ترحب بقرار العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

5 إجراءات مؤقتة أقرتها "العدل الدولية" ضد الاحتلال فى غزة

حزب الله يستهدف تجمعًا وثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية..وتل أبيب ترد

موسكو غاضبة من عدم إدانة مجلس الأمن إسقاط كييف طائرة الأسرى الروسية

الأمم المتحدة: الهجمات القاتلة على غزة والطقس البارد يجعلها "غير صالحة للسكن"

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟