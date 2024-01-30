"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، عن أن قواتها تمكنت من قنص جندي صهيوني على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب خان يونس.

وأفادت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، قبل قليل، بسماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تسمع في الضواحي الشرقية لمدينة غزة.

حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية تفضي إلى وقف شامل للعدوان

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس وبصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليًا إلى خارج القطاع، مثمنًا دور مصر وقطر لدعم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأشار هنية إلى أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات، اليوم، أن حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم.

وقال "هنية" إنه علي العالم أن يضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب، بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات، مؤكدًا أن كل هذه الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال.