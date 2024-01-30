شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينين، الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف حي الرمال بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت ثلاثة منازل في حي الرمال فوق رءوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصارها لحي الرمال الذي يضم مستشفى الشفاء، وسط قصف مدفعي مكثف من دباباتها المتمركزة في شارع الشهداء.

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول غزة.. اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط".

وستقدم كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.

كما يعقد المجلس غدًا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: "تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانًا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأي عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على شعبنا".