الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قطاع الاتصالات الفلسطيني سواء بالقصف المباشر أو القطع اليدوي

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، مساء اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع الاتصالات منذ بداية الحرب سواء بالقصف المباشر أو القطع اليدوي للمسارات الدولية .

وأشار وزير الاتصالات الفلسطيني أن الاحتلال منع دخول الوقود المستخدم في تشغيل مرافق الاتصالات بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضح أن إيلون ماسك غرد بأنه سيقدم خدمات الإنترنت للمؤسسات الإغاثية الدولية في قطاع غزة وهو ما لم يحدث حتي الآن، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في توقف الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة لأكثر من 10 مرات حتى الآن.

"حماس": المجازر الإسرائيلية ستبقى وصمة عار على جبين الداعمين لهذا الكيان

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، مساء اليوم الإثنين، إن المجازر الإسرائيلية ستبقى وصمة عار على جبين الداعمين لهذا الكيان والمتقاعسين عن وقف هذه الجرائم.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد عدوانه ومنع وصول المساعدات الإغاثية يضع علامات استفهام كبيرة على المجتمع الدولي.

وأكد حمدان أن قصف الاحتلال المتكرر لمراكز "الأونروا" المحمية بموجب القانون الدولي تدفعنا إلى التساؤل عن مواقف الدول الصامتة والمتفرجة، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها "الأونروا" بناء على رواية الاحتلال من فصل لموظفين هي خطوة مستنكرة وتحرف بوصلة الوكالة.

وأوضح القيادي في حماس أن مخازن "الأونروا" تعرضت للقصف بصورة مباشرة من أجل فرض التجويع على الشعب الفلسطيني ولم نسمع استنكارا من مدير الوكالة.

ودعا وكالة "الأونروا" إلى التراجع عن قرارها فصل الموظفين الفلسطينيين، مؤكدا أن عنوان الهدوء في كل المنطقة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ولفت حمدان إلى أن ما يصدر عن إعلام العدو حول صفقة مرتقبة هدفه ترضية أهالي الأسرى لدى المقاومة، متابعا: "نحن قدمنا مبادرات وأفكار محددة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من جانب الاحتلال".