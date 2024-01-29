الرئيس السيسى وجوتيريش يؤكدان أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها فى غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها فى غزة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري، حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية؛ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت.



كما تم تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لاسيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني.