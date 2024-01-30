مصير المسعفين للطفلة الفلسطينية "هند" المحاصرة لا يزال مجهولًا

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس لإنقاذ الطفلة "هند" ذات الـ6 أعوام، المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، لا يزال مجهولًا.

وأضافت الجمعية، في بيان، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف إذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت، أمس، الطفلة هند داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن استشهاد كل من فيها 6 أفراد، وبقيت هي محاصرة داخلها.

مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع فى غزة

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط".

وستقدم كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.

كما يعقد المجلس، غدًا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" شمال قطاع غزة بعدد من القذائف، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالمبنى ومركبات الإسعاف وإصابة بعض الأشخاص، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة في قطاع غزة بأن 3 قذائف سقطت في الطابقين الثالث والرابع للمستشفى، ما أسفر عن 5 إصابات إحداها خطيرة.

فيما دعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، ضحايا العنف الجنسي منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى التقدم في محاولة لتحقيق العدالة.