عاجل.. الجيش الإسرائيلى يقصف مستشفى العودة شمال غزة‎

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" شمال قطاع غزة بعدد من القذائف، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالمبنى ومركبات الإسعاف وإصابة بعض الأشخاص، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفادت الوكالة في قطاع غزة بأن 3 قذائف سقطت في الطابقين الثالث والرابع للمستشفى العائدين لمنظمة "أطباء بلا حدود"، ما أسفر عن 5 إصابات إحداها خطيرة.

وقال الدكتور سعيد جودة، استشاري جراحة العظام بالمستشفى: "أثناء قيامنا بأداء مهامنا تجاه الجرحى قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق 3 قذائف تجاه الطوابق العلوية".