تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسي في حرب غزة

دعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، ضحايا العنف الجنسي منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى التقدم في محاولة لتحقيق العدالة.

وجهت باتن النداء للناجين خلال اجتماع مع السيدة الأولى الإسرائيلية ميشال هرتزوج في القدس أمس الإثنين.

وقالت باتن مخاطبة الناجين مباشرة: “أريد أن أقول إن الناجين والضحايا، نحن مدينون لكم جميعًا بأكثر من التضامن. نريد أن نضمن حصولك على العدالة”.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق إن لجنتها التي تجمع جرائم الحرب التي ارتكبتها كل من إسرائيل تحقق في روايات الاعتداءات الجنسية

وقالت باتن، التي دعتها الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين إنها تريد إيصال 'رسالة مهمة' مفادها أن العنف الجنسي هو أحد 'أشنع الجرائم ذات العواقب المدمرة'.

واضافت: 'لدي رسالة للناجين، ولدي رسالة لعائلات الضحايا، ورسالة أخرى للشهود: من فضلكم تقدموا، من فضلكم اكسروا صمتكم، لأن صمتكم سيكون رخصة لهؤلاء الجناة، والجناة المحتملين، للإدلاء بأصواتهم'، وتابعت: 'مستمرون في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة'.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة إنها وفريقها على استعداد للاستماع إلى الناجين 'بكل أمان وسرية' خلال زيارتها التي تستغرق أسبوعًا إلى الاراضي المحتلة.