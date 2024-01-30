مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم مستعمرون، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل ونابلس

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة احتلالية اقتحمت شارع عمان في المنطقة الشرقية من المدينة، ومن ثم حي الضاحية، حيث داهمت بناية السرايا في شارع عمان، واعتقلت منها المواطنين بعد أن قامت بمداهمة منازلهم وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

الصحة الفلسطينية تدعو لوضع حد لجرائم الاحتلال

وفي وقت سابق اليوم، قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إنه يجب وضع حد لسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية في غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وأعلنت "الكيلة" عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.