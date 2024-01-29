الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تدين عقد مؤتمر في القدس للترويج لإقامة مستعمرات بغزة وتهجير سكانها

فرنسا
فرنسا

أدانت فرنسا، اليوم الإثنين، عقد مؤتمر في القدس المحتلة أمس، للترويج لإقامة مستعمرات في قطاع غزة وتهجير سكانه، بمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إنها تتوقع إدانة واضحة لهذه المواقف من السلطات الإسرائيلية.

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وأكدت الخارجية الفرنسية في هذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير، لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها.

وشددت فرنسا على أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، مضيفة أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

ألمانيا: خطط إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبولة بتاتًا

وسبق، وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الإثنين، أن خطط إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة  غير مقبولة بتاتا.

وأضافت الخارجية الألمانية في بيانها اليوم، أن هذه الخطط ستزيد الأوضاع سوءا وتخالف القانون الدولي.

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وجاءت التصريحات الألمانية عقب اجتماع منظمات استعمارية أمس الأحد، في القدس المحتلة، بعنوان "عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

ودعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى العودة لقطاع غزة، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين.

فرنسا القدس المحتلة قطاع غزة حكومة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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