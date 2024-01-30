الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.

مواقف فاشية يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة

وتابعت الخارجية الفلسطينية: "تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانًا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأي عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على شعبنا".

وأدانت الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.

مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع فى غزة

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط".

وستقدم كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.