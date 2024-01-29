الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف حى الصبرة بمدينة غزة

غزة
غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة، أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين.

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كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عمارة جاسر في خان يونس، جنوب القطاع.

الصحة الفلسطينية: رصدنا 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية بين النازحين فى غزة

وسبق، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت المصادر، ذاتها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

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الصحة الفلسطينية: رصدنا 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية بين النازحين فى غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء اليوم الإثنين، رصدنا إصابة أكثر من 700 ألف شخص بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين في قطاع غزة.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاكتظاظ وانعدام المأوى المناسب وعدم توفر الأطعمة والمشروبات الكافية والملائمة والرعاية الطبية المطلوبة يزيد الكارثة الصحية والإنسانية للنازحين.

قصف إسرائيلي غزة مخيم النصيرات خان يونس الصحة الفلسطينية

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