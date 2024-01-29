كتائب الأقصى بقطاع غزة: دمرنا 3 آليات للاحتلال بقذائف التاندوم غرب خانيونس

أعلنت كتائب الأقصى بقطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن تدمير 3 آليات للاحتلال بقذائف التاندوم غرب خانيونس.

وأضافت كتائب الأقصي أنه قصفت بقذائف الهاون تمركزا لآليات وجنود الاحتلال في جنوب تل الهوا بغزة.

كما أشارت كتائب الأقصي إلى إطلاق رشقة صاروخية من نوع 107 على مواقع الاحتلال شرق غزة.

ودوت صفارات الإنذار، اليوم الإثنين، في تل أبيب ومدن رئيسية أخرى في وسط إسرائيل للمرة الأولى منذ أسابيع، مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تسنى سماع دوي انفجارات، مما قد يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب.