الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة.. ملخص أحداث الحلقة 13

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 13.. نجح مرزوق "حجاج عبد العظيم"، في تقديم المساعدة إلى ابنته فراولة "نيللى كريم"، لكي تقوم بشراء المنزل الذى كانت ترغب فيه لتخرج من تحته نصف حجر الطاقة للحصول على طاقة الكون.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 13

فيما شهدت الحلقة 13 من مسلسل فراولة، لقاءً متجددا بين دينا "علا رشدي"، ولؤى "أحمد خيري"، عبرت خلاله عن تخوفها من العلاقة بينهما.

كما تعتقد فراولة أن مستر يانج الصيني أتى إلى مصر ليبحث عن شيء معين، ولو وجدته قبله سيكون خاتما في يديها.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

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قصة مسلسل فراولة

تدور الأحداث حول فتاة تدعي فراولة قادها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيللي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

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