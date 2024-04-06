"فراولة" الحلقة 11.. الشيخ علاء الدجال يطلب من فراولة مبلغ مالى لمساعدة الفقراء

مسلسل فراولة الحلقة 11.. طلب الشيخ علاء الدجال من فراولة مبلغ مالي لمساعدة الفقراء لكنها رفضت؛ لأنها لا تقتنع به خاصة أنه صديق والدها، ولا تريد مقابلة مرة أخرى، وحاول حجاج عبدالعظيم "مرزوق" والدها بإقناعها أكثر من مرة بمقابلة الدجال لكنها ترفض.

وذهب الشيخ مصباح مساعد علاء الدجال إلى مرزوق والد فراولة ليعطيه حجاب وطلب منه عدم فتحة، وأن هذا الحجاب سوف يساعده في جلب الزرق وإرضاء فراولة عنه.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.