مسلسل فراولة الحلقة 14.. الاستعانة بـ"دجال" لاستخراج الحجر الكونى

مسلسل فراولة الحلقة 14.. فشلت فراولة في الحصول على حجر الطاقة الكونية، من أحد المنازل التي اشترتها في ناهيا، بعد أن استعان بها مستر يانج، وهددها إذا لم تحصل عليه سوف ينهي شركتها ويسترد أمواله التي ربتحها منه، الأمر الذي جعل نيللي كريم تستعين بوالدها حجاج عبدالعظيم.

مسلسل فراولة الحلقة 14

وساعد مرزوق ابنته فراولة واستعان بالشيخ محمود أحد الدجالين، وحذرها إن لم تحصل على الحجر إلا إذا أحبها الجن ورضي عنها، مقابل طلباتهم وبدايتها 200 ألف جنيه.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

يعرض اليوم الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم على قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

بدأت فراولة حياتها فتاة فقيرة تعمل في شركة عقارات ومطلقة، وتعرف عليها مستر يانج وعملت معه في مجال الطاقة الحيوية، ومن هنا بداية الحياة الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها، ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيللي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.