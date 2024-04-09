الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"فراولة" الحلقة 14.. صدقى صخر وعلا رشدى يحاولان إقناع فراولة بوهم الطاقة الحيوية

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 14.. ذهبت منصورة زوجة "حجاج عبدالعظيم "والد فراولة "، إلى الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، حتي يساعدها في إقناع فراولة بأن الطاقة حيوية مجرد وهم وأنه طريق خطأ لينقذها إلي ما وصلت إليه من الدجل والعلاج الروحي التي اقتنعت به، وأن تبحث إلى وظيفة أخرى.

مسلسل فراولة

وحاول صدقي صخر،  ودينا صديقتها "علا رشدي"، إقناع نيلي كريم بأن تترك فكرة الطاقة الحيوية ومعالجة زبائنها بالعلاج الروحي، وأن تترك هذا الطريق التي اقتنعت به، لكنها رفضت وقامت بكشف الحقيقة للدكتور إبراهيم أنها هي التي تساعده في إيجار العيادة المتراكم عليه.

مسلسل فراولة الحلقة 14.. رضا عبد العال يهاجم فراولة بعد خسارته الدوري - الأسبوع
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة.. موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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