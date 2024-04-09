الحلقة 14.. رضا عبدالعال يتهم فراولة بالنصب بعد خسارته فى الدورى

مسلسل فراولة الحلقة 14.. تفاجئت فراولة بذهاب الكابتن رضا عبد العال، وهاجمها هجوم شديد بعد خسارة فريق في الدوري بعد أن أقنعه بالوهم بأنه سوف يكسب الدوري ويتولى منصب مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، ولكن نيلي كريم حاولت إقناعه أن السبب وراء ذلك هو عمل سفلي، وليست أحجار الطاقة السبب واسترد أمواله منها.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة

بدأت فراولة حياتها مع الفقر في شركة عقارات ولكنها تعرفت علي عميل صيني ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في مبيعات الأحجار التي تساعد في جلب الطاقة الإيجابية في احدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.