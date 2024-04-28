التقطت عدسات ملعب "لندن"، معقل وست هام، مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح ومدرب ليفربول يورجن كلوب، قبل نزوله كبديل في لقاء وست هام.

وتشاجر صلاح كلاميًا مع كلوب الذي كان يعطيه تعليمات قبل نزوله أرضية الملعب، قبل أن يتدخل داروين نونيز لفض الاشتباك.

ولأول مرة في مسيرته يظهر “مو” بهذا الشكل وسط تكهنات كبيرة حول استفزاز من المدير الفني لليفربول، وهو ما رفض التعليق عليه الثنائي بعد اللقاء حيث أكد كلوب انتهاء الأمر في غرفة الملابس بينما أكد صلاح إنه إذا تحدث سيشعل النيران.

“الدستور” ف السطور التالية يستعرض كيف يعبر صلاح أزمة مباراة وست هام؟

اعتذار عن طريق الموقع الرسمي

صلاح يستطيع تقديم الاعتذار عن طريق بيان رسمي عبر موقع ليفربول، عن اللقطة التي تحدث عنها جميع صحف العالم وبهذا سيكون المصري نال احترام الجميع كعادته.

ومن الممكن أن يتحدث أيضًا مو عبر حساباته الشخصية حول هذه اللقطة، ويعتذر لجماهير الريدز وخاصًة وأن الموسم الحالي قد يكون الأخير.

التركيز على إنهاء الموسم بشكل رائع

ولأن دائما ما يرد صلاح في الملعب، فأن الفرصة مواتية في الثلاث جولات الماضية حيث يستمر مو في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي حيث يحتل المركز الرابع بـ 17 هدفًا ويفصله 3 أهداف عن الصدارة.

تحقيق صلاح الحذاء الذهبي سيخرص جميع الألسنة، خاصًة وسط هذه الأزمات كما سيجعله يدخل التاريخ أيضًا برقم قياسي جديد.

إنهاء المشوار برسالة مؤثرة

طريقة أخرى قد ينهي بها صلاح هذا الموسم هو إعلان رحيله بشكل رسمي عن ليفربول بعد 7 سنوات مع الفريق كما فعل نجوم الفريق السابقين وحفل وداع داخل أنفيلد.

رحيل صلاح بشكل مؤثر وإيجابي وصريح للجميع سينال احترام جميع الأطراف وعلى رأسهم جماهير النادي.