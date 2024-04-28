الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: ليفربول يحدد مستقبل محمد صلاح نهاية الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزو رومانو”، عن مستجدات مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري.

ويلعب صلاح موسمه السابع مع ليفربول منذ انتقاله في 2017 من روما الإيطالي، حيث ينتهي عقده في صيف 2025 وسط تكهنات برحيله نهاية الموسم.

وقال رومانو عبر موقعه الرسمي، أن إدارة ليفربول ستحدد مصير محمد صلاح نهاية الموسم الحالي، والذي ينتهي خلال منتصف الشهر المقبل بعد نهاية الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟ 

ووفقًا لما ذكره لويس ستيل، الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية، والمختص بأخبار كرة القدم بالميرسيسايد، الإقليم المتواجد به ليفربول، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا" فإن محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب المباراة ومروره بالمنطقة المختلطة بين اللاعبين والإعلاميين، وجه إليه بعض الإعلاميين سؤالًا حول ما حدث مع كلوب، وأجابهم: "إن تحدثت ستشتعل النيران".

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: “لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى”.

صلاح محمد صلاح ليفربول رومانو وست هام

مواد متعلقة

أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

مهاجم أستون فيلا السابق يدافع عن محمد صلاح: أين الاحترام له؟

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة