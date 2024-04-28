رومانو: ليفربول يحدد مستقبل محمد صلاح نهاية الموسم

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزو رومانو”، عن مستجدات مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري.

ويلعب صلاح موسمه السابع مع ليفربول منذ انتقاله في 2017 من روما الإيطالي، حيث ينتهي عقده في صيف 2025 وسط تكهنات برحيله نهاية الموسم.

وقال رومانو عبر موقعه الرسمي، أن إدارة ليفربول ستحدد مصير محمد صلاح نهاية الموسم الحالي، والذي ينتهي خلال منتصف الشهر المقبل بعد نهاية الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

ووفقًا لما ذكره لويس ستيل، الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية، والمختص بأخبار كرة القدم بالميرسيسايد، الإقليم المتواجد به ليفربول، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا" فإن محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب المباراة ومروره بالمنطقة المختلطة بين اللاعبين والإعلاميين، وجه إليه بعض الإعلاميين سؤالًا حول ما حدث مع كلوب، وأجابهم: "إن تحدثت ستشتعل النيران".

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: “لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى”.