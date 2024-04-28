كلاكيت تانى مرة.. مراسل بى إن سبورت: مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة مهددة بالإلغاء

كشف مراسل قناة "بي إن سبورتس" القطرية، عن رفض نادي اتحاد العاصمة الجزائري النزول إلى أرضية الملعب لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأكد مراسل قناة "بي إن سبورتس"، أن لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قد رفضوا إجراء عمليات الإحماء ولم يتفقدوا أرضية الملعب حتى الآن، ما يزيد احتمالية إلغاء المباراة التي من المقرر أن تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأشار إلى أن هناك أنباء عن عدم إجراء مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد الجزائر، ليتكرر نفس سيناريو لقاء الذهاب.

وتكرر نفس سيناريو مباراة الذهاب التي كان من المقرر إقامتها في نفس التوقيت الأسبوع الماضي على ملعب "5 جويلية" قبل أن يتم إلغاء المباراة واعتبار نهضة بركان فائزًا بثلاثية نظيفة بقرار من كاف، بسبب تعذر إقامة المباراة، بعد احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

اقرأ أيضا.. "كاف" يرفض استئناف اتحاد العاصمة بشأن أزمته مع نهضة بركان

3 قرارات رسمية من الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الذهاب

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن اتخاذه 3 قرارات رسمية بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وذلك على النحو التالي:



1- معاقبة فريق اتحاد العاصمة واعتباره خاسرًا لقاء الذهاب بنتيجة (3-0).



2- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي لفرض عقوبات إضافية محتملة.



3- ستقام مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد الجزائر على ملعب "البلدي لبركان" يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

كانت أزمة قد نشبت بين ناديي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، على خلفية منع السلطات الجزائرية دخول قمصان الفريق المغربي، التي تحمل خريطة المملكة المغربية (التي تتضمن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها).

وطالب «كاف» بالإفراج عن قمصان الفريق المغربي، الأمر الذي رفضته السلطات الجزائرية، ليرفض نهضة بركان خوض المباراة أمام اتحاد العاصمة، على استاد "5 يوليو" بالجزائر، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والبقاء في غرفة تغيير الملابس، ليُقرر طاقم التحكيم إلغاء المباراة.