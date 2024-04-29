الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024.. والكليات المطلوبة

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم 2024

رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع 18 ألف معلم في كافة محافظات الجمهورية لسد احتياجات المدارس.

رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكن استخدام رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 (من هنا) وذلك للتقديم في مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أعلن الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة عن التعاقد مع 18886 وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع والخامس والسادس) في كافة محافظات الجمهورية لسد احتياجات المدارس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن حاجتها لمدرسي 6 مواد دراسية للمدارس الابتدائي هى (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي) وذلك في مستبقة التعيينات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعيين 30 ألف معلم سنويا خلال 5 سنوات.

كل ما تريد معرفته عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

الكليات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكليات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإحصاء والتي يمكن التقديم علها من خلال بوابة الوظائف الحكومية فيما يلي:-

كليات لا تحتاج إلى دبلوم تربوي:- 

1 -  كلية التربية (أساسي، عام، خاصة، أزهر).

 2 - كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي).

3 - كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

 4 - كلية العلوم الأزهرية.

5 - كلية الدراسات الإنسانية (شعبة التربية).

 6 - كلية التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي، شعبة إعداد معلم                                                    الحاسب الألي).

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خطوات الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد

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شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد

كليات تحتاج إلى دبلوم تربوي:- 

1 - كلية الأداب.

 2 - كلية دار العلوم.

3 - كلية الألسن.

4 -  كلية اللغات والترجمة.

5 - كلية اللغة العربية الشعبة العامة.

 6 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية ( شعبة اللغة العربية).

7 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة ( الشعبة العامة).

8 - كلية الدراسات الإنسانية.

9 - كلية العلوم كافة التخصصات عدا ( الفلك والإرصاد).

10 - كلية الهندسة تخصص حاسبات.

11 - كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

12 - كلية نظم المعلومات الإدارية.

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خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 

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