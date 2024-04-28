كل ما تريد معرفته عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 لوظيفة معلم مساعد لعدد من الصفوف والمواد الدراسية التي سنوضحها في هذا التقرير.

يتم تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للتعاقد مع 18886 في وظيفة معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية "الرابع والخامس والسادس".

المواد المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

اوضحت وزارة التربية والتعليم في اعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل وظيفة معلم مساعد مادة لكل من مواد:

اللغة العربية

اللغة الانجليزية

الرياضة

العلوم

الدراسات الاجتماعية

الحاسب الآلي

لكل من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي

موعد تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة موعد تقديم مسابقة التربية والتعليم بداية من 14/5/2024 وحتى يوم 27 من نفس الشهر عبر بوابة الوظائف الحكومية.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم

يشترط فيمن يتقدم للوظيفة المعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2.أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة

بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع

سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن ٤٠ عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم

القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (٢٦) جنيهًا ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: ( البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٩/٤٥۰/۰۷۸۱۲۰۰ حـ / حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى

كلية التربية (أساسي عام / خاصة / أزهر )

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ( البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر ( شعبة التربية)

التربية النوعية ( شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي

شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب

كلية الأداب

كلية دار العلوم

كلية الألسن

كلية اللغات والترجمة

كلية اللغة العربية ( الشعبة العامة)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة اللغة العربية

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة ( الشعبة العامة)

كلية الدراسات الإنسانية

كلية العلوم كافة التخصصات عدا ( الفلك والأرصاد الجوية)

كلية الهندسة تخصص حاسبات

كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها

كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية)

يجب أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الاقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم

فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

الاوراق المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية وملونة وبصيغة jpg