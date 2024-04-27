السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

توفر بوابة الوظائف الحكومية المصرية الإلكترونية منصة سهلة وبسيطة للمواطنين المصريين للتقديم على الوظائف الشاغرة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

ويهدف هذا التقرير إلى شرح كيفية الاستعلام عن نتائج التقديم للوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عبر بوابة الوظائف الحكومية

الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية المصرية.

اضغط على أيقونة "استعلام" الموجودة في أعلى يمين الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات:

أدخل رقمك القومي في حقل "الرقم القومي".

أدخل تاريخ ميلادك بالتنسيق التالي: "يوم/شهر/سنة".

أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على زر "دخول".

عرض نتائج استعلام بوابة الوظائف الحكومية

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع الوظائف التي تقدمت لها.

بجانب كل وظيفة، ستجد حالة طلبك (مقبول، قيد المراجعة، مرفوض).

يمكنك أيضًا الضغط على زر "عرض التفاصيل" للحصول على معلومات أكثر عن كل وظيفة.

ملاحظات مهمة:

تأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

في حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك الضغط على زر "استعادة كلمة المرور" واتباع التعليمات.

يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتائج التقديم من خلال تطبيق بوابة الوظائف الحكومية على الهاتف المحمول.

بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي

بوابة الوظائف الحكومية استعلام.. نتيجة التظلم بمسابقة معلم مساعد في 15 محافظة

تقديم بوابة الوظائف الحكومية

الوظائف المتاحة عبر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

محافظة قنا           

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

مديرية التربية والتعليم بقنا                 

مدير عام الإدارة العامة للشئون التنفيذية

مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني

مصلحة دمغ المصوغات والموازين      

وظائف قيادية

جامعة حلوان

وظائف قيادية

جامعة أسوان         

وظائف قيادية

جامعة المنصورة                

وظائف قيادية

الهيئة العامة للسلع التموينية                

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

جهاز شئون البيئة

باحث شئون بيئة ثالث ج (تعيين)

وزارة المالية

وظائف قيادية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وظائف قيادية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحذر من سماسرة الوظائف

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. استعلام عن الوظائف الحكومية

شروط تقديم وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة 

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حاصلًا على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

أن يكون لائقًا صحيًا للعمل.

أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة الحكومية.

أن يستوفي باقي الشروط المطلوبة للوظيفة.

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