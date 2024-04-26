بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية من خلال الدخول على جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي

استعلام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالرقم القومي.

تعتبر بوابة الوظائف الحكومية “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” تتيح الاستعلام عن الوظائف المتعددة في الدولة “القطاع الحكومي” من خلال استخدام الرقم القومي.

بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن الوظائف الحكومية المتاحة من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومى فى الخانات المخصصة لذلك.

مميزات بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كيفية الاستعلام بالرقم القومي في بوابة الوظائف الحكومية 2024

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/

كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول، حيث يتم توفير الاسم وكلمة المرور لتأكيد هويتكم.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب "الباحث عن الوظيفة" بالإضافة إلى كود الوظيفة المرغوب التقدم إليها، ويجب التأكد من دقة كتابة الرقم القومي وكود الوظيفة لتجنب أي ارتباكات.

النقر على خيار البحث للتحقق من مواعيد الاختبارات المتاحة للوظيفة التي تم التقدم لها.

التأكيد عبر النقر على زر "تأكيد" لتأكيد حضور المستعلم في الاختبار.

إجراءات التسجيل في بوابة وظائف الحكومة المصرية 2024

متطلبات الالتحاق بوظائف الحكومة المصرية من خلال بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي:

- أن يكون العمر الأقصى للمتقدم 35 عاماً، حيث يتم قبول المتقدمين الذين لم يتجاوزوا هذا العمر في تاريخ التقديم

-تأدية الخدمة العسكرية: من الضروري على المتقدم أن يكون قد أتم خدمته العسكرية إذا كان مطلوباً، أو يقدم وثائق تفيد بأنه قد تم إعفاؤه منها

-ضرورة أن يكون المتقدم قد تخرج من إحدى الكليات المصرية المعترف بها ومعتمدة من الحكومة

-من الضروري أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسلوك اللائقين في المواقف المهنية، حيث يعكس ذلك احترامه لقيم ومبادئ العمل

-ضرورة الانضباط بمعنى أن يقوم المتقدم بتقديم طلب الوظيفة في الموعد المحدد للتسجيل وإجراء الاختبارات، وعدم التأخير أو الإهمال في الالتزام بالمواعيد المحددة.