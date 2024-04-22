وظائف شاغرة فى عدة تخصصات بـ"تعليم قنا".. إليك الشروط والمهارات المطلوبة

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ممثلًا فى بوابة الوظائف الحكومية، تلقّي طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة لدى مديرية التربية والتعليم بقنا التى تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون التنفيذية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا، ويختص شاغلها بتنفيذ جميع الأعمال والخدمات التعليمية والتربويّة لضمان تحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، وبما يتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية للتربية والتعليم بمحافظة قنا.

مدة التقديم للوظائف

يستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين يومى 21/4/2024 و23/5/2024، وتقدم الطلبات والمستندات للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة قنا وتُسلّم باليد خلال المدة الموضحة آنفا اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

المهارات المطلوبة

ويتعيّن فيمن يتقدم لشغل أي من الوظائف المعلن عنها: توافر عدة مهارات أساسية (إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات كافة، وتقديم مقترحات تطوير العمل، ودراسة التقارير الشهرية والفترية لمديري المراحل والموجهين بمديرية التربية والتعليم بقنا وكذلك التقارير والتعليمات التي ترسلها الجهات المسئولة بالوزارة أو المحافظة وعرضها على مدير مديرية التربية والتعليم مشفوعة برأيه، ومتابعة تنفيذ التعليمات المقررة في شئون الامتحانات على مستوياتها المختلفة

أما عن المهارات الفنية فيلزم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية للغة الإنجليزية، المعرفة الكافية باللوائح والقوانين والإجراءات التي تحكم نظام العمل، ويشترط أيضًا قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.