الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "التنظيم والإدارة" يشكر الرئيس السيسى على تجديد الثقة فيه رئيسًا للجهاز

الدكتور صالح الشيخ،
الدكتور صالح الشيخ،

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه رئيسًا للجهاز، مجددًا التأكيد على مواصلة جهود الإصلاح الإداري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. 

وأشاد رئيس الجهاز بدعم القيادة السياسية الدائم لجميع قضايا الإصلاح الإداري والنهوض بالجهاز الإداري للدولة، ووضع هذا الملف على رأس الأولويات في مسيرة التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الدكتور صالح الشيخ شغل سابقًا عدة مناصب عامة، منها نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومستشار وزير التنمية المحلية، كما عمل استشاريًا لدى العديد من المنظمات الدولية.

ويشغل حاليًا على الصعيد الإقليمي والدولي منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالانتخاب، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للإدارة العامة بالانتخاب أيضًا.

الدورية الإفريقية للإدارة العامة AJPAM 

ويرأس كذلك على المستوى المحلي مجلس الخدمة المدنية، ومجلس إدارة مجلة التنمية الإدارية، فضلًا عن كونه نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وعضو الهيئة الاستشارية لدورية الأمن القومى والاستراتيجية التي تصدر عن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وعضو هيئة تحرير الدورية الإفريقية للإدارة العامة AJPAM وهى دورية دولية محكمة في مجال الإدارة العامة. 

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"المركزى للتنظيم والإدارة" يعلن آخر موعد للتقديم بالوظائف الحكومية 2024

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ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدكتور صالح الشيخ هو أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل سابقًا عدة مناصب أكاديمية منها مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بذات الكلية، ورئيس قسم الإدارة العامة وقائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وله العديد من الدراسات المنشورة في مجال الإدارة العامة والمحلية.

المركزي للتنظيم والإدارة عبدالفتاح السيسي الاصلاح الإداري صالح الشيخ دعم القيادة السياسية مسيرة التنمية المستدامة

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