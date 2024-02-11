"المركزى للتنظيم والإدارة" يعلن آخر موعد للتقديم بالوظائف الحكومية 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن آخر موعد للتقديم بالوظائف الحكومية 2024 سيكون يوم 15 فبراير الجاري، وذلك بعد مد فترة التقديم التي بدأت 2 يناير الماضي.

التقديم على جميع الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز، أنه يتم التقديم على وظائف الحكومة المصرية 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، موضحًا أن الوظائف المفتوحة للتقديم في جهات عديدة منها: وزارة التربية والتعليم، البريد المصري، وزارة العدل، مصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، والهيئة القومية للأنفاق.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالوظائف الحكومية

وهناك عدد من الأوراق يجب على المتقدمين استيفاؤها حتى يتمكنون من التقديم بشكل صحيح وجاءت كالتالي:

- يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

وظائف الشباب والرياضة

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل ووظائف خالية للشباب في إحدى شركات التأمين الكبرى في مصر، برواتب مجزية، وتأمين طبي واجتماعي.

وأوضحت وزارة الشباب، تفاصيل الوظائف المتاحة والمميزات التي تمنحها للمتقدمين وكيفية التقديم عليها.

الوظائف المطلوبة لشركة التأمين

1- وسيط تأمين.

2- مسؤول تأمين.

3- مدير مبيعات.

4- رئيس فرق.

المتطلبات الواجب توافرها في كل متقدم

1- يشترط أن يكون لديه مؤهل عالي.

2- أن يكون المتقدم لديه موقف واضح من التجنيد.

3- أن يكون جادًا في العمل ولديه مهارات التواصل.

المميزات التي تمنحها الوظيفة

1- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

2- توفر الشركة للموظفين حصول على تأمين طبي.

3- توفر الشركة للموظفين الحصول على تأمين اجتماعي.

4- يوجد أمام الموظفين فرصة للترقي.

5- يسجل الموظف في الهيئة العامة للرقابة المالية.