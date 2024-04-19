التنظيم والإدارة: إقرار حركة تكليف للكوادر الطبية فى 143 جهة خلال الربع الأول من 2024

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية فى 143 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال الربع الأول من العام الحالى 2024، لسد العجز فى بعض التخصصات وأعداد الكوادر الطبية فى المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

تكليف الكوادر الطبية

ووفق تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، شملت القرارات الجهات الآتية: وزارة الصحة، هيئة الدواء المصرية، مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، المستشفى الجامعى ببنى سويف، مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، مستشفى الهرم، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفيات أمراض الكبد بجامعة المنوفية، مستشفى الباطنة بجامعة المنصورة، مراكز علاج الأورام بالمحافظات، مستشفى الزيتون التخصصى، مستشفى العجوزة، مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية مستشفيات جامعة قناة السويس، مستشفيات جامعة قناة السويس، المستشفيات ووحدات الصحة النفسية،، مستشفى بنى سويف التخصصى، مستشفى طب الأزهر بأسيوط، مستشفى شرق المدينة بالاسكندرية، مستشفى أمراض الكبد بجامعة المنوفية، مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، مستشفى 15 مايو، مستشفى أورام دار السلام، مركز القلب بالمحلة الكبرى، مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، مستشفى وادى النطرون، مستشفى الهلال الأحمر، مستشفى الزيتون التخصصى، مستشفيات جراحات اليوم الواحد، مستشفى أبو سمبل بأسوان، مستشفى قليوب المركزى.

قرارات تكليف الأطباء

كما شملت القرارات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مديرية الشئون الصحية ببنى سويف، مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، مديرية الشئون الصحية بأسوان، مديرية الشئون الصحية بقنا، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الشئون الصحية بدمياط، مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، جامعة أسوان، جامعة سوهاج، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الفيوم، جامعة الأزهر، جامعة حلوان، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات، جامعة الزقازيق.

ويخضع نظام تكليف كوادر المهن الطبية من أطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات طبية لكادر خاص، يتم على أساسه تسلم العمل فى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات جامعية لفترة محددة تتيح لهم بعد ذلك مباشرة العمل الخاص فى أي جهة، بعد أداء فترة التكليف بنجاح.

ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دراسة قرارات التكليف وتوزيعها على مستوى الجمهورية فى ضوء حصر العجز والفائض، ليتسنى تغطية الخدمات الصحية بشكل كفء وفعال فى مختلف أنحاء الجمهورية.