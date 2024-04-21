رئيس التنظيم والإدارة يشارك في الاجتماع الدوري للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة، ممثلًا عن منطقة شمال افريقيا، في الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة التنفيذية للمنظمة الأفريقية خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل بنيروبي بدولة كينيا حيث المقر الرئيسي للمنظمة.

وقد تضمنت الاجتماعات العديد من الموضوعات منها إقرار الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2023 إلى 2027، وكذلك مناقشة تقرير التقدم عن الربع الأول عن العام الجاري الذي عرضه الأمين العام للمنظمة وخطة عمل العام الحالي. وتم إقرار دليل السياسات والإجراءات المالية للمنظمة، ودليل سياسات الموارد البشرية.

ناقش المجتمعون أيضًا نتائج المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للمنظمة والذي عقد في مدينة ليفنجستون بدولة زامبيا في شهر ديسمبر الماضي، وكذلك تم مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بالمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للمنظمة والذي من المخطط عقده خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024 في أوغندا، حيث تم التوافق على الموضوع الرئيسي للمؤتمر والموضوعات الفرعية وعدد الجلسات وقائمة المشاركين وغير ذلك حيث يتم الترحيب بتقديم البحوث وأوراق العمل للراغبين في المشاركة في أعماله من قبل الباحثين والمتخصصين والعاملين الحكوميين في جميع أرجاء القارة.

وفي النهاية تم التوافق على عقد الاجتماع الدوري القادم بجمهورية جنوب أفريقيا في منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

رئيس التنظيم والإدارة يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز



وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا التأكيد على مواصلة جهود الإصلاح الإداري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشاد رئيس الجهاز بدعم القيادة السياسية الدائم لكافة قضايا الإصلاح الإداري والنهوض بالجهاز الإداري للدولة، ووضع هذا الملف على رأس الأولويات في مسيرة التنمية المستدامة.