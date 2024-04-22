الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب التعيين فى وظائف شاغرة بمصلحة المصوغات والموازين.. شروط وأوراق التقديم

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تواصل بوابة الوظائف الحكومية، تلقي طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في مناصب قيادية بالإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل.

 

شروط الوظائف الشاغرة

ويشترط فيمن يتقدم لشغل أي من الوظائف المعلن عنها قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، بالإضافة إلى الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب.

 يستمر تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة خلال الفترة بين 21/4/2024 و20/5/2024، حيث تقديم الطلبات باليد بعد استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك الاطلاع علي شروط شغل الوظيفة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: 

 

المستندات المطلوبة

• بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به:
(تاريخ ومحل الميلاد– التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية– القدرة علي إجادة لغات أجنبية– المعرفة بعلوم الحاسب الآلي– الخبرة النوعية والزمنية– الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية– الإجازات الخاصة ونوعها– الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها– العلاوات التشجيعية– خطابات الشكر والتقدير– الجزاءات إن وجدت– تقارير الكفاية لآخر عامين– عدد 4 صور شخصية– العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).
• بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك.
اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.
تقدم الطلبات باليد إلى الأستاذة رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة– ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد، كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان. 

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