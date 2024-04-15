الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بوابة الوظائف الحكومية استعلام.. نتيجة التظلم بمسابقة معلم مساعد في 15 محافظة

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للمتقدمين من ١٥ محافظة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية).

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.

بوابة الوظائف الحكومية استعلام

وللراغبين في الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة التربية والتعليم لشغل وظائف معلم مساعد فصل وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية استعلام .

بوابة الوظائف الحكومية هي منصة إلكترونية أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2018 بهدف تسهيل عملية التقديم للوظائف الحكومية الشاغرة في مختلف الوزارات والهيئات. تهدف البوابة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف،

وإتاحة الفرصة للشباب المصري للتقديم للوظائف المناسبة لمؤهلاتهم ومهاراتهم بخطوات إلكترونية سهلة وبسيطة.

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. آخر موعد للتقديم في وظائف الشهر العقاري

إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم على مسابقة وظائف "التعليم العالي"

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

 

يمكن للراغبين في تقديم وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية ومعروفة الشروط اللازمة لتقديم وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المعلن عنها وهي:

 

جامعة أسوان.. وظائف قيادية

جامعة المنصورة.. وظائف قيادية

الهيئة العامة للسلع التموينية.. نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

جهاز شئون البيئة.. باحث شئون بيئة ثالث ج (تعيين)

وزارة المالية.. وظائف قيادية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة).. وظائف قيادية

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. وظائف قيادية

وزارة التموين والتجارة الداخلية.. مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

جامعة بنها.. وظائف قيادية

الهيئة العامة للأبنية التعليمية.. وظائف اشرافية

محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة فى إدارات المرور.. الشروط والمستندات

وظائف للشباب من الجنسين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

خطوات تقديم للوظائف الحكومية عبر بوابة الوظائف الحكومية

 

إنشاء حساب على البوابة: يجب على المتقدم إنشاء حساب على البوابة من خلال إدخال بياناته الشخصية.

البحث عن الوظائف: يمكن للمتقدم البحث عن الوظائف المتاحة حسب التخصص والمؤهل والمحافظة.

التقديم للوظيفة: يقوم المتقدم باختيار الوظيفة التي يرغب في التقديم لها وقراءة شروط التقديم.

إرفاق المستندات المطلوبة: يقوم المتقدم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم للوظيفة.

إرسال الطلب: يقوم المتقدم بإرسال الطلب إلكترونيًا من خلال البوابة.

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