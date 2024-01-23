الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. وظائف وخدمات للموظفين والباحثين عن فرصة عمل

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

رابط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. عاد ليتصدر محركات البحث من جديد تزامنًا مع الإعلان عن عدد من مسابقات التوظيف فى جهات حكومية مختلفة ابتداءً من شهر يناير الجارى، فى إطار جهود جذب الكفاءات الشابة لسد العجز فى بعض التخصصات على مستوي الجهاز الإدارى للدولة بمختلف محافظات الجمهورية.

رابط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

ويتيح رابط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، العديد من الخدمات للموظفين والباحثين عن فرصة عمل فى أيًا من الجهات الحكومية، من بينها مطالعة كل جديد بشأن إعلانات التوظيف ومسابقات التعيين فى الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك التعرف على ضوابط التقديم فى تلك المسابقات وموانع التقديم، وبعض المعلومات عن التشريعات المنظمة للعمل فى الجهاز الإدارى للدولة.

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الموقع الرسمي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 

ويتطلب مطالعة كل تلك الخدمات التى يوفرها رابط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من هنا ، حيث يعتبر الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المصدر الرسمى الوحيد للإعلان عن وظائف الحكومة المصرية، والتى يتم استقبال طلبات التقديم لها عبر بوابة الوظائف الحكومية، والاختيار بين قائمة ممتدة ومتنوعة من الوظائف فى مختلف المستويات الوظيفية بداية من أدنى الدرجات وحتى أعلاها لمن تنطبق عليهم الشروط التى تحددها الجهة صاحبة الإعلان.

بوابة الوظائف الحكومية

وفى سياق متصل، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز بشأن التقدم للوظائف، مؤكدًا أنه قام بتحصين منظومة المسابقات المركزية ضد أي تدخل بشري.

وحذر من قيام أيًا من المتقدمين بالاعتماد على مجهولين فى تقديم طلبات شغل أيًا من الوظائف الشاغرة، أو تصديق ادعاء البعض قدرتهم على التأثير على نتائج الامتحانات، وتجرى حاليًا أعمال التقديم لعدد من مسابقات التعيين من أبرزها مسابقة التربية والتعليم، ومسابقة وظائف البريد، ومسابقة وزارة العدل.

التنظيم والإدارة رابط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموقع الرسمي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية مسابقات الوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة

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