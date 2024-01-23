الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالشروط والتخصصات المطلوبة.. آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يواصل الراغبون في التقدم لوظائف مصلحة الخبراء 2024، التقديم عبر الرابط المخصص لذلك، والذي أتاحه جهاز التنظيم والإدارة للمواطنين الراغبين في التقديم، وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، حيث  أن 31 يناير الجاري هو آخر موعد للتقديم.

وخلال السطور التالية، نستعرض التخصصات المطلوبة، ورابط التقديم، والشروط المطلوبة، وآخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

آخر موعد للتقديم بوظائف مصلحة الخبراء

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن أن يوم 31 من شهر يناير هو آخر موعد، حيث يمكن للأشخاص التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

التخصصات المطلوبة لوظائف مصلحة الخبراء

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة للالتحاق بوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 جاءت كالتالي:

1- معاون خبير زراعي.

2- معاون خبير حسابي.

3- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».

كيفية التقديم بوظائف مصلحة الخبراء

ويمكن للأشخاص الراغبون في التقديم الدخول على الموقع الخاص بالوظائف الحكومية من الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء

1- صورة شخصية للراغب في التقديم.

2- صورة من البطاقة الشخصية ولا بد أن تكون سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- الموقف الخاص بالتجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

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