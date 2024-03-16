السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. آخر موعد للتقديم في وظائف الشهر العقاري

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية

ينال البحث عن بوابة الوظائف الحكومية الكثير من الاهتمام والبحث لما تعلن عنه من وظائف شاغرة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة في كل وظيفة من الجهة المعلنة.

ننشر في التقرير التالي رابط الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة والإطلاع على الوظائف المتاحة حاليا من الجهات المعلنة.

 

بوابة الوظائف الحكومية 

 

الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية يكون من الرابط المباشر التالي اضغط هنا 

ثم الضغط على أيقونة الوظائف للإطلاع على الوظائف من الجهات المعلنة.

بعد اختيار الوظيفة المرغوبة يمكنكم الضغط عليها ثم الاطلاع على الشروط للتقديم فيها والمؤهلات والأوراق المطلوبة.

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وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2024 

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في مصلحة الطب الشرعي يستمر التقديم فيها  2024/04/09 

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يستمر التقديم فيها 2024/04/09

وظيفة مدير إدارة وتنمية المواهب في وزارة النقل - قطاع النقل البحري يستمر التقديم فيها حتى 2024/04/04   

متاح وظائف قيادية في جامعة جنوب الوادى وينتهي التقديم في 2024/04/03 

وكذلك في جامعة المنوفية  وينتهي التقديم فيها في 2024/04/02 

وظائف اشرافية في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية    اخر موعد للتقديم فيها في 2024/03/28  

وظائف قيادية وزارة العدل واخر موعد للتقديم فيها في 2024/03/25 

مع التذكير أن اخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  ينتهي اليوم 16 مارس في حال لم يتم مد فترة التقديم من جديد 

والوظائف هي  مهندس تخصص كهرباء ثالث ج (تعيين)

مهندس حاسبات ثالث ج (تعيين)

مهندس الالكترونيات والاتصالات ثالث ج ( تعيين )

مهندس تخصص مساحة ثالث ج (تعيين)

مهندس تخصص مدنى ثالث ج (تعيين)

باحث قانون ثالث ج ( تعيين)

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عضو تنسيقية الشباب يشيد بمسلسل "الحشاشين": نشر الوعى إحدى وظائف الدراما

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بوابة الوظائف الحكومية.. التقديم على وظائف الأوقاف 2024

بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الحكومية مصلحة الطب الشرعي وظائف مصلحة الشهر العقاري بوابة الوظائف الحكومية 2024

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