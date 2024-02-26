الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

للرد على الاستفسارات بالعاصمة الإدارية.. "كمت" أول مساعدة ذكية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية الجديدة المساعدة الذكية "كمت"، التي طورت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين. 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن المساعدة الذكية "كمت" هو عبارة عن نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ جرى تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ونفذه مجموعة من الشباب لديهم الطموح والقدرة، ويهدف لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

 التطبيق يرفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين ويطورها 

وأضاف، أن التطبيق يرفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين ويطورها لتقديم خدمات أفضل وهو خطوة أولى لتعميم الفكرة على كل القطاعات الخاصة بالدولة، كما أن التطبيق تم اختباره على أكثر من منصة إلكترونية، موضحًا ان  التطبيق يتعامل مع اللغة العامية ولا يحتاج اللغة العربية الفصحى، كما أنه قادر على مواجهة تطورات العصر والرد على كل الاستفسارات والمساهمة في تقديم الحلول السريعة المنقحة.

وتم تطوير "كمت " من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي اختارت إحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، لتنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وأيضا توفير معلومات دقيقة وموثقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والجمهور بشكلٍ عام.

 أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة

وتعتبر "كمت" أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع حيث تم تصميمها على نحو يمكنها من الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تحليل الاستفسارات والرد عليها لحظيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو تطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز.

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إطلاق أول مساعدة ذكية "كمت" داخل الجهاز الإداري بالدولة المصرية

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