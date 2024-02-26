الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى.. أسرع رابط لمعرفة النتيجة

خطوات الاستعلام عن
خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى

خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى، واحدة من مجموعة خدمات تتيحها البوابة الإلكترونية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو من تنظم شئونهم فى أعمال  الندب والنقل أحكام هذا القانون.

خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين 

وتتيح تلك الخدمة للعاملين بالدولة الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى إلكترونيًا فحسب، دون الحاجة إلى التوجه لأيًا من المقار الحكومية، أو استيفاء قائمة طويلة من الخطوات والمستندات التى تتطلب وقت وجهد كبير، دون داعى.

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طلب نقل المنتدبين 

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أصبح ملف نقل المنتدبين يخضع لقاعدة بيانات إلكترونية تم تدشينها مؤخرًا، تضم كافة المعلومات المتعلقة بهم من حيث الأسماء والجهات المنتدب إليها والمنتدب منها، ومدة الانتداب، بهدف تسهيل عملية النقل أو مد الانتداب لفترات إضافية، بما يراعى الأحكام والضوابط المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، باعتباره الشريعة الأساسية المنظمة لذلك.

ويتطلب نقل المنتدبين، استيفاء عدد من الخطوات، بداية من تسجيل الدخول على موقع "نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة من هنا، ثم البدء فى إدخال البيانات الأساسية والتى تشمل الاسم رباعى بالعربى، الرقم القومى، الحالة الاجتماعية، النوع، محافظة الإقامة، والمحافظة طبقًا للرقم القومى.

قم بعد ذلك بادخال بيانات الاتصال والتى تشمل العنوان بالتفصيل، الهاتف المحمول، تليفون العمل، والبريد الإلكترونى، كذلك ادخل بيانات المؤهل المتعلقة بالمستوي التعليمي والمؤهل والتقدير، مع بيان الحالة الصحية للمنتدب وما إذا كان من ذوي الإعاقة أم لا، مع التأكد من ارفاق كافة المستندات المطلوبة والضغط على زر التسجيل.

ولا تنسي أيضًا إدخال بيانات جهة العمل الأصلية المنتدب منها والجهة المنتدب إليها، وتوضيح تاريخ أول قرار ندب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ورقم القرار، مع ذكر ما إذا كان لازال الموظف على رأس العمل بتلك الجهة أم لا.

الاستعلام عن نقل المنتدبين

أما فى حالة طلب الاستعلام عن نقل المنتدبين، فكل ما عليك هو تسجيل الدخول على موقع نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة من هنا ، ثم الضغط على أيقونة استعلام أعلى يسار الموقع، ثم إدخال الرقم القومي والضغط على استعلام، لتظهر نتيجة الطلب فى غضون ثواني.

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