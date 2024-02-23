الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وظائف للأطباء بمستشفيات جامعة جنوب الوادى.. التنظيم والإدارة يعلن الشروط وطريقة التقديم

مستشفيات جامعة جنوب
مستشفيات جامعة جنوب الوادي

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات شغل وظائف أطباء مقيمين أساسين من الدرجة الثالثة التخصصية بجامعة جنوب الوادي (مستشفيات جامعة جنوب الوادي) لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات ويجوز مدها إلى خمس سنوات كحد أقصى وعددهم (68) طبيب.

 

موعد وطريقة التقديم

يمتد التقديم للوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين 2024/02/21 و6/3/2024، وتقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية علي الاستمارة المعدة لذلك بإدارة شئون الاطباء بالمستشفيات الجامعية، حيث يتم ملئ جميع الرغبات بالاستمارة الخاصة بذلك ولا ينظر لأي استمارة غير مكتملة الرغبات ولا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها الي ادارة شئون الأطباء.

 

ترفق طلبات شغل الوظائف الشاغرة بالمستندات الآتية: عدد (1) صوره لكل من (شهادة التخرج – شهادة الامتياز – بطاقة الرقم القومي سارية – شهادة تقديرات المواد خلال سنوات الدراسة – شهادة اجتياز امتحان مزاولة المهنة ) عدد 4 صور شخصية.

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شروط الوظائف الشاغرة

يشترط في المتقدمين لشغل أيًا من الوظائف المعلن عنها الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة – مصري الجنسية – خريج كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي، بتقدير جيد على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد جدا في مادة التخصص وفي حالة عدم وجود من المتقدمين حاصلين علي تقدير جيد جدا يرشح من الحاصلين علي تقدير جيد، وقضاء عام امتياز بإحدى المستشفيات الجامعية، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 بكالوريوس الطب والجراحة.

 

كما يشترط ألا يكون قد مضي عليه اكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب.

 

لا يسمح بالتقدم لهذه الوظائف لمن سبق ترشحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص اخر بمستشفيات قنا الجامعية او معيد بكلية الطب.

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