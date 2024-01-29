الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كتب الأنبياء ووصايا الرسول تشهد إقبالًا ملحوظًا في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت كُتب الأنبياء ووصايا الرسول إقبالًا ملحوظًا من قِبل أطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، والمقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، وذلك بيومه الخامس على التوالي.

وشهد الدار مجموعة متنوّعة من كُتب الأطفال، والكُتب الإسلامية والدينية التي تحمل الحقبة التاريخية لعهد الرسول- صلى الله عليه وسلم-، والأنبياء والصحابة، والتي تُجسّد حياتهم قبل الإسلام.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

 

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معرض معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة معرضالكشهدت ك تب الأنبياء ووصايا الرسول إقبال ا ملحوظ ا من ق بل أطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55

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