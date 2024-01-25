الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس مكتبة الإسكندرية يعرض رؤيته لتقريب القراءة إلى الأجيال الجديدة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تحدث الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكتدرية عن التحديات التي تواجه المكتبات للعبور لمستقبل آمن وذلك في ندوة "المكتبات العامة.. القوة الكاملة للعبور إلى المستقبل" والتي استضافها مركز أبو ظبي للغة العربية.

يقول زايد: “نحن نحتاج لزاد أكبر من التعليم. والمكتبات تلعب دوراً حقيقياً، ولا يمكن للدول أن تتقدم إلا من خلال هذا الدور الذي تلعبه المكتبات”.

وأضاف: “نقول أن س من الناس مثقف لأنه يعرف بإنتاجه وليس بعضويته لمؤسسات أو لتعليمه وغيرها، وبالتالي فإن المكتبات العامة تسهم في تكوين هذا المثقف الخادم للمجتمع”.

وأكمل: “لا سبيل للزاد الا بمعرفة واسعة وكتب تشرح كيف كانت الفلسفة وكيف كان الفن في العالم وأن هناك توجهات فلسفية في العالم تشكلت عبر تدخلات مختلفة فالمكتبة تدعمه ولا يمكن أن يكون هذا من خلال المكتبات الخاصة”.

وواصل: “المكتبة تلعب دورا في الثقافة. وتكوين المثقف وتلعب دوراً أكبر في تربية النشء على فكرة القراءة ونحن نحتاج في زمننا هذا إلى تعليم الأجيال الصغيرة أمام كل هذا الزخم من التكنولوجيا ووسائل التواصل. نحن في حاجة لأساليب تجذب للقراءة والجمع بين الكتاب والأفلام القصيرة وكيف نمنح القارئ جرعة إلكترونية إلى جوار الجرعة المكتوبة وكيف نبني المكتبات بواجهات بها قدر من الصورة التي تجعل النشء يحب المكتبة ويجب أن يكون هناك جزء في كل مكتبة للأطفال وذوي الهمم وكيف نعتني بهم في نظم المكتبات وخلق تفاصيل لتوصيل الكتاب للمنزل”.

txt

زوَّار معرض الكتاب يلتقطون الصور التذكارية في أول أيامه

معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل