رئيس مكتبة الإسكندرية يعرض رؤيته لتقريب القراءة إلى الأجيال الجديدة

تحدث الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكتدرية عن التحديات التي تواجه المكتبات للعبور لمستقبل آمن وذلك في ندوة "المكتبات العامة.. القوة الكاملة للعبور إلى المستقبل" والتي استضافها مركز أبو ظبي للغة العربية.

يقول زايد: “نحن نحتاج لزاد أكبر من التعليم. والمكتبات تلعب دوراً حقيقياً، ولا يمكن للدول أن تتقدم إلا من خلال هذا الدور الذي تلعبه المكتبات”.

وأضاف: “نقول أن س من الناس مثقف لأنه يعرف بإنتاجه وليس بعضويته لمؤسسات أو لتعليمه وغيرها، وبالتالي فإن المكتبات العامة تسهم في تكوين هذا المثقف الخادم للمجتمع”.

وأكمل: “لا سبيل للزاد الا بمعرفة واسعة وكتب تشرح كيف كانت الفلسفة وكيف كان الفن في العالم وأن هناك توجهات فلسفية في العالم تشكلت عبر تدخلات مختلفة فالمكتبة تدعمه ولا يمكن أن يكون هذا من خلال المكتبات الخاصة”.

وواصل: “المكتبة تلعب دورا في الثقافة. وتكوين المثقف وتلعب دوراً أكبر في تربية النشء على فكرة القراءة ونحن نحتاج في زمننا هذا إلى تعليم الأجيال الصغيرة أمام كل هذا الزخم من التكنولوجيا ووسائل التواصل. نحن في حاجة لأساليب تجذب للقراءة والجمع بين الكتاب والأفلام القصيرة وكيف نمنح القارئ جرعة إلكترونية إلى جوار الجرعة المكتوبة وكيف نبني المكتبات بواجهات بها قدر من الصورة التي تجعل النشء يحب المكتبة ويجب أن يكون هناك جزء في كل مكتبة للأطفال وذوي الهمم وكيف نعتني بهم في نظم المكتبات وخلق تفاصيل لتوصيل الكتاب للمنزل”.