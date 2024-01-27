السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال "أهالينا" يدشنون أولى زيارات المشروع الثقافى بالإسكان البديل لمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ضمن برنامج وزارة الثقافة، استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، صباح الجمعة، أطفال منطقة "أهالينا" إحدى مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال بالمشروع الثقافي بالإسكان البديل.

 

بدأت الجولة والتي ضمت 50 طفلا، بزيارة جناح الشلاتين وحلايب وقامت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، بتعريف الأطفال على مظاهر الحياة بالشلاتين، وأهم العادات والتقاليد الموروثة، والمحميات الطبيعية التي تشتهر بها.

 

ثم توجه الأطفال مع مشرفيهم لجناح حياة كريمة وجناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تناولت ماريام رزق الله كاتبة سلسلة "كلك ذوق" مع الأطفال الحديث عن مفهوم الفساد وبعض التصرفات التي تدل عن الفساد مثل التنمر، السرقات، والكذب، ومحاربة الفساد من خلال القانون لتطبيق العدل، وتناولت معهم بعض المفاهيم مثل النزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين.

 

أعقب ذلك زيارات لجناح وزارة الدفاع الذي تشارك فيه القوات المسلحة بالكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بالمعرض، في إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية،  وكذا استعراض دور القوات المسلحة في شتى مجالات التنمية للدولة المصرية، بجانب تفقدهم جناح وزارة الداخلية للتعرف على ما يقوم به رجال الشرطة من دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، واختتمت الزيارة بمشاهدة العروض الفنية والاستعراضية لفرق التنورة والشلاتين، وعبر الأطفال عن سعادتهم بزيارة معرض الكتاب.

 

الزيارة تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، ومن المقرر أن تتوالى الزيارات الميدانية للمعرض لعدد من مناطق الإسكان البديل بالقاهرة، حتى 6 فبراير المقبل.

 

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
حياة كريمه معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى مهرضضمن برنامج وزارة الثقافة استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 صباح اليوم الجمعة

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