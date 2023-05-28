الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" تنظم دورة عن قراءة رسم القلب بـ"طب سوهاج"

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، دورة تدريبية عن "قراءة رسم القلب" والتي استهدفت أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية بكلية الطب البشري، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة طلاب الامتياز، وتدريبهم على المهارات الأساسية في التخصصات الطبية المختلفة، من أجل تخريج أطباء مميزين وعلى درجة كبيرة من الخبرة والمهارة.

- دعم طلاب الجامعة لتمكينهم من اقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية

 من جهته قال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، إن طلاب من أجل مصر تنظم العديد من الدورات التدريبية في كافة المجالات العلمية والعملية، والتي تهدف إلى دعم طلاب الجامعة وطلاب الفرق النهائية، لتمكينهم من اقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وايضاً نشر المعرفة وتبادل التجارب من أجل تطوير مهاراتهم وتكوين مجتمع طلابي قوى يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أنه شارك بالدورة التدريبية أكثر من 100 طالب وطالبة وطبيب، استهدفت تعريف الطلاب بكيفية قراءة رسم القلب، مؤكدًا على أهمية اقتران الدراسة بالتطبيق العملي لتحقيق المزيد من التعلم والتطوير.

وذكر الدكتور علاء غالب، أستاذ أمراض القلب والمحاضر بالدورة التدريبية ، أنه تم تدريب الطلاب علي كيفية التعامل مع الحالات القلبية المرضية والغير طبيعية، بالإضافة إلى شرح تشريح وفسيولوجيا القلب، وموجات تخطيط القلب الطبيعية والنشاط الكهربائي للقلب، وتدريبهم على التعامل في حالات توقف النبض و تشخيص الجلطات والذبحات الصدرية وعلاجها.

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