السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: مصرة على تناول أدوية تخسيس

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم ٦٩٩ لسنة ٢٠٣٣.

وقال “عماد.ا” في دعواه: “كان زواجنا تقليديا جدا وأثمر عن إنجاب بنتين، فمنذ زواجنا وطبيعة جسد زوجتي قابل للسمنة بشكل سريع، وتحدثت معها كثيرا وطلبت منها السير على نظام غذائي سليم وعمل رياضة يوميا لكن بلا جدوى وتركت نفسها حتى أصبح وزنها ١٢٥ كيلو".

واستكمل عماد حديثه: “وزنها الزائد جعلها تتعب سريعا من اقل مجهود، وتوجهت بها لطبيب تغذية وطلب منها اتباع نظام غذائي وعمل رياضة وقمت بالاشتراك لها في جيم قريب من المنزل وطلبت منها النزول له ٣ مرات أسبوعيا على الأقل،
وبرغم تشجيعى المستمر لها لكنها لم تنفذ أي شيء لتساعد نفسها على التخسيس، وتوجهت لشراء أدوية تخسيس غير معلوم مصدرها وتسببت في إصابتها باضطراب فى عضلات القلب، ولم تخبرني بهذه الأدوية إلا بعد توجهنا لأحد أطباء القلب وأخبرت الطبيب بتناول لأحد الأدوية الخاصة ب التخسيس".

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زوج يثبت نشوز زوجته بعد قيام والدتها بعمل سحر وشعوذة لشقيقته

واختتم الزوج: “برغم تحذير الطبيب لها إلا أنها مستمرة في شراءه لأنه ساعدها على التخسيس بسهولة دون انقطاع عن الطعام، وعندما اكتشفت استمرارها في تناول تلك الأدوية تشاجرت معها ونشبت بيننا مشاجرة انتهت بالتعدي عليها بالضرب المبرح وتركت منزل الزوجية ورفضت العودة مرة أخرى”.

القاهرة دعوى قضائية نظام غذائي طبيب تغذية التخسيس الأدوية

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