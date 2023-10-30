الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يثبت نشوز زوجته بعد قيام والدتها بعمل سحر وشعوذة لشقيقته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم " 8911 " لسنة 2023 

وقال " طارق.ع " فى دعواه: لم يمر على زواجنا سنة، فطبيعة عملي تحتم على السفر والتنقل الكثير، وبكل مرة أسافر فيها لعملي تذهب فيها زوجتي لمنزل أهلها ولم أعترض مطلقا بالعكس كنت دائما مطمئن عليها أكثر بمنزل أهلها.

 

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وبيوم تفاجئت بااتصال هاتفي من زوجتى تخبرنى بأنها فور وصولها شقة الزوجية لم تجد مصوغاتها الذهبية، فعودت من عملى سريعا  فلم أجد أى أثار لكسر بباب الشقة أو أحد النوافذ واتهمت اهلى بسرقتهم برغم عدم وجود مفتاح لشقتي مع أحد منهم  ، ولم نوصل نهائيا لمرتكبي واقعة السرقة ولم أحرر محضر بالواقعة، وقمت بإصطحابها واشتريت لها دبلة وخاتم لإرضائها عما سرق ووعدتها بشراء لها المزيد. 

وتابع الزوج: بعد عدة أيام  تلقيت اتصال هاتفي من والدها يتهم شقيقتي بأنها من سرقة المصوغات الذهبية، وبدأ يتحدث عنها بطرقة بشعة لن يقبلها أحد فتصادمت معه،  فغضبت زوجتي وتركت منزل الزوجية ورفضت العودة بشرط ان أذهب لوالدها وأقبل رأسه،فرفضت. 

وبعد شهر من تركها المنزل تفاجئت بااتصال هاتفي من شقيقتى تطلب منى الذهاب لها فى بيتها، وقامت بارسال لي فيديو وطلبت منى مشاهدته وباستطلاع الامر وجدت أشقاء زوجتى الاثنين يلقون مادة سائلة أمام منزل شقيقتي وكاميرات المراقبة مسجله ما يفعلوه بوضوح تام 

وبرجوع زوج شقيقتى لأحد أقاربهم أخبره بلجئو حماتى لأحد الدجالين لعمل أعمال اسحر باستمرار لكن من يضايقها. 

زوج محكمة الاسرة زنانيري دعوى قضائية السفر ااتصال هاتفي

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