وفر لها "لبن العصفور" فهجرته.. زوج في دعوى نشوز: عايزة تعيش جنب أمها

أقدم زوج ثلاثينى على رفع دعوى تحمل رقم ٦٩٤ لسنة ٢٠٢٣، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها؛ لرفضها العودة لمنزل الزوجية.

وقال الزواج في الدعوى:"مر على زواجنا سنه فقط ومنذ إتمام زواجنا وأنا أعيش معها فى مشاكل وخلافات ليس لها نهاية".

وأوضح:"المشكلة الأكبر التى تواجهنا بأننها من قرية بمحافظة الشرقية، وعندما قررت الزواج نويت شراء شقة بإحدى المدن الجديدة للسكن بها، وتكون قريبة من عملى بمدينة بدر، واشتريت شقة، وكلفت عليها كل ما امتلك حتى تليق بزواجنا".

وتابع:"كانت زوجتي سعيدة بها للغاية، وبعد زواجنا بفترة أصبحت تتشاجر معى لشعورها بالضيق والخنقة بمفردها، واشتركت لها بأحد النوادى الرياضية، وبمعظم الأحيان كنت أترك لها السيارة حتى تخرج بها لكن بلا جدوى كان كل هدفها هو العودة والسكن بجانب أهلها".



وواصل:"تركت المنزل من قبل فترة ولإرضائها اتفقت معها على النزول لزيارة أهلها مرة أسبوعيًا، وأصبحت إجازتي الأسبوعية اقضيها بمنزل أهلها لإرضائها، حتى فوجئت برغبتها منذ فترة بأن أبيع شقتى وشراء أخرى بجانب أهلها بمحافظة الشرقية، لأنها تُعاني من الاكتئاب لبعدها عن أهلها.

واختتم: رفضت حديثها رفض كامل وطلبت منها بتأقلم نفسها على حياتنا وتنسي أهلها، لكنها غضبت وتركت منزل الزوجية وتوجهت إليها في منزل أسرتها مرات عديدة لإعادتها، لكن شرطها للرجوع هو شراء شقة بجانب أهلها".