رفضت الإنجاب وتركت المنزل.. زوج يرفع دعوى لإثبات نشوز زوجته

"رفضت الإنجاب مرة أخرى بعد وفاة ابننا الثالث وتركت منزل الزوجية ورفضت العودة مرة أخرى".. بهذه الكلمات بدأ "عصام.ح" دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة وتحمل رقم "8922" لسنة 2023، وطالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية.

وقال الزوج في مستهل حديثه لـ "الدستور": “مر على زواجنا نحو 10 سنوات كاملة، وأثمر عن إنجاب 3 أطفال، الأولى منهم طفلة ذات همم، وثم الولد والبنت، وتوفت الطفلة الثالثة وهي في عمر السنة دون أسباب واضحة، ورضينا بقضاء الله وقدره”.

وبعد 3 شهور تقريبًا من وفاتها، طلبت من زوجتي الحمل مرة أخرى ليكرمنا الله بأخ أو أخت لأبنائنا، لكنها رفضت مبررة عدم قدرتها على الحمل والإنجاب للمرة الرابعة وبالأخص وأنها بدأت العمل في إحدى المدارس الخاصة، طلبت منها ترك المدرسة والتفرغ للبيت لكنها رفضت التفرغ للحمل والأطفال واختارت وظيفتها مؤكدة لي بأن وظيفتها ستكون أكثر أمانًا لها مني.

وتابع "عصام" حديثه: “بعد خلافات كثيرة استمرت 4 شهور وهي ممتنعة عن الحديث معي في هذا الموضوع مطلقًا، وبالنهاية منعتها من الذهاب لعملها نهائيًا وتواصلت مع أهلها وأخبرتهم بأفعالها، واندلعت بيننا مشادة كلامية وتطورت بالاعتداء عليها بالضرب فتركت منزل الزوجية والطفلين وغادرت، وطلبت منها العودة من أجل بنتنا الكبيرة لأنها تحتاج رعاية خاصة، رفضت العودة نهائيًا وبعد ضغط أهلها عليها للرجوع تركتهم وقامت بتأجير شقة مفروشة لتسكن فيها بمفردها”.