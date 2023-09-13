عصام في دعوى نشوز زوجته: منحتها خير كل سنوات غربتي ورفضت عودتي للاستقرار

"رفضت منحي مصوغاتها الذهبية التي وضعت كل شقي عمري فيها، حتى أخذت جزء منه غصبا فغضبت وتركت منزل الزوجية"، بهذه الكلمات بدأ الزوج الأربعيني “عصام .م” حديثه أثناء تحريره دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، وحملت رقم 1519 لسنه 2023.

وقال لـ"الدستور": “تزوجتها منذ 27 عاما، بعد قصة حب جميلة منذ الصغر بحكم صلة قرابة، وبرغم ذلك قررت الزواج منها برغم رفض أهلي لصغر سني حينها، وأثمر زواجنا عن إنجاب ثلاث فتيات وولد، تمكنت من تزويج الثلاث فتيات وآمنت مستقبلهم ومستقبل ابني الوحيد واشتريت له شقة ليتزوج فيها وأقمت له مشروعا خاصا به لينفق به على نفسه”.

سنوات الغربة لم تشفع للزوج

وتابع عصام: “قضيت كل سنوات عمري في الغربة لأتمكن من توفير كل متع الحياة من أجلهم، وحرمت نفسي من كل متع الحياه ومن أهله ليعيشوا فقط رفاهية ومستوى اجتماعي عالي وبرغم ذلك لم تقدر زوجتي كل ما فعلته من أجلهم طوال سنوات غربتي، وعندما قررت العودة والاستقرار بمصر لأعيش الباقي من عمري بجانب أبنائي وأحبابي تفاجئت برفض زوجتي عودتي للاستقرار بمصر، وعللت ذلك بأنه لا يوجد معنا ما يعيشها عيشة جيدة برغم أن لدى ٣ شقق تمليك نتحصل منهم شهريا على إيجار جيد".

واختتم: “عندما أصريت على قرار العودة والاستقرار فى مصر، كانت زوجتي في شدة الغضب وقلبت حياتي معها لمشاكل ومشاجرات لا تنتهي، فقررت عمل مشروع خاص بي لأبعد كل البعد عن المنزل وعندها طلبت منها جزء من مصوغاتها الذهبية التي اشتريتها لها من أموالي فرفضت وعندما اشتد الشجار بيننا قمت بأخذ جزء من المصوغات رغما عنها، فتركت منزل الزوجية وغادرت ومنذ أربع شهور وهي ترفض العودة بشرط إعطاؤها المصوغات التي اخذتها منها”.